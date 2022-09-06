Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в проблемах с газом грядущей зимой

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Европу ожидают серьезные проблемы грядущей зимой в связи с ограничением поставок российского газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции.

"Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину (Владимиру. – Прим. ред.) Путину и ее санкции неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами", – приводит ТАСС его слова.

Эрдоган отметил, что Турция в настоящее время проблем с поставками газа не испытывает.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции препятствуют ремонту турбин для газопровода "Северный поток".

Он назвал "Газпром" надежным поставщиком и гарантом энергобезопасности Европы, добавив, что вся ответственность за сложившуюся с газопроводом ситуацию лежит на государствах, принявших решение о введении санкций против России. Эти санкции "фактически нарушили и сделали неработоспособной систему технического обслуживания узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивали прокачку".

