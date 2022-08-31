Эксперт оценил возможность отказа Европы от российского газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Страны Европы в настоящее время не могут полностью отказаться от газа из РФ, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"В ближайшие несколько лет все равно они будут покупать, потому что даже эти объемы, которые сейчас есть, чуть больше 70 миллионов "кубов", когда "Северный поток" работал, жизненно необходимы были Европейскому союзу, потому что их заместить просто нечем физически. Со временем они будут пытаться отказаться и от этих объемов, но это вопрос нескольких лет", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, невозможно постоянно находиться в том экономном режиме потребления. Пикин отметил необходимость лидерам ЕС пересмотреть подход к газопроводу "Северный поток" и поставкам газа, "либо европейцы должны привыкать, что они будут жить в такой реальности еще очень долго, как минимум несколько зим".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с приостановкой поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" спровоцирована антироссийскими санкциями Евросоюза.

Утром 31 августа "Газпром" сообщил о приостановке "Северного потока" из-за проведения плановых ремонтных работ на единственном газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая".

Операторы газотранспортных сетей сообщили о сокращении поставок газа по трубопроводу до нуля кубометров в час. Уточняется, что поставки по балтийской магистрали прекратились с 04:00 по московскому времени. В принимающий газопровод Nel газ перестал поступать с 03:00.

Регламентные работы на компрессорной станции "Портовая" ведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Ранее в "Газпроме" отмечали, что работа газопровода будет приостановлена до 3 сентября.

