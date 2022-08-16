"Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 000 долларов за кубометр зимой

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Цены на газ в Европе зимой могут вырасти до 4 000 долларов за тысячу кубов. Об этом сообщает "Газпром" в своем телеграм-канале.
В компании добавили, что в настоящее время на европейских спотовых биржах газ торгуется более чем за 2 500 долларов. На прошлой неделе газовые фьючерсы торговались за цену около 2 100 долларов, с 15 августа стоимость резко выросла до 2 450 долларов.
При этом Ассоциация операторов газовой инфраструктуры отмечала, что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73%.
"Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019–2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 миллиарда кубометров", – сообщили в "Газпроме".
Ранее эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе. Рост биржевых цен на газ в Европе в летнее время является "невиданным событием", в это время обычно фиксируется их снижение, заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Среди причин увеличения стоимости газа аналитик назвал проблемы в энергобалансе Европы и проблемы на гидроэлектростанциях из-за жары и засухи.
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