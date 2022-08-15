Цена газа в Европе поднялась выше 2 400 долларов за тысячу кубометров

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Цена газа в Европе на закрытии торгов в понедельник, 15 августа, превысила 2 400 долларов за 1 тысячу кубических метров. Об этом сообщает ТАСС.

Такой показатель был зафиксирован впервые с 8 марта 2022 года.

С начала дня рост стоимости голубого топлива составил 11,5%. Так, сентябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подорожал до 2 412 долларов за тысячу кубометров.

Примечательно, что цены на газ на бирже ICE представлены в евро за МВт/ч. Таким образом, сентябрьский фьючерс также оценивается в 228,895 евро за МВт/ч.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что предстоящая зима станет важным тестом для властей Германии. Он отреагировал на заявление властей страны о том, что ФРГ заполнила газовые хранилища на 75% с опережением срока.