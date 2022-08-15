Пушков назвал предстоящую зиму важным тестом для властей ФРГ

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Предстоящая зима станет важным тестом для властей Германии, считает сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление Берлина о том, что ФРГ заполнила газовые хранилища на 75% с опережением срока.

"Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И настолько пережить – тоже вопрос", – написал российский политик в своем телеграм-канале.

Пушков также указал, что прогнозы немецких экспертов и предпринимателей относительно того, как это скажется на экономике и промышленности Германии, пока "достаточно мрачные".

Накануне издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России обернулась провалом. Вместо этого газ получает Италия, которая сотрудничает с Катаром дольше и считается крупнейшим импортером сжиженного природного газа из этой страны.

Ранее Пушков заявил, что Евросоюз ждут тяжелые последствия в случае введения эмбарго на российскую нефть. Сенатор добавил, что данная мера противоречит принципу ЕС, согласно которому санкции должны оказывать влияние на Россию сильнее, чем на страны Европы, а в данном случае выходит наоборот.

