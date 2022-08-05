В Канаде заявили, что транзит через Украину не сможет заменить для ФРГ "Северный поток"

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Транзит российского газа через Украину не сможет заменить для Германии "Северный поток", заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Так он ответил на прозвучавшую от киевского руководства критику на решение Оттавы передать Берлину турбины для газопровода.

По его словам, схема, при которой ФРГ полагалась на альтернативные варианты поставки газа через Украину в качестве замены "Северному потоку", оказалась нерабочей.

"Суть заключается в том, что ожидаемый поток в Германию по трубопроводу, следующему из России через Украину, был бы значительно меньше того, который бы (шел. – Прим. ред.) по "Северному потоку", – приводит слова Уилкинсона Bloomberg.

Отмечается, что данное заявление раскритиковала посол Украины в Канаде Юлия Ковалив. По ее мнению, через территорию Украины проходит больше газа, чем по "Северному потоку".

Ранее в "Газпроме" рассказали, что мешает транспортировке отремонтированной турбины для "Северного потока". В пресс-службе энергетической компании пояснили, что все дело в действующих антироссийских санкциях. Кроме того, документы, которые власти Канады предоставили на доставку турбины, совершенно не соответствуют контракту.

