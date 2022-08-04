Эксперт оценил ситуацию с турбиной для "Северного потока"

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России необходимо получить документы, которые бы подтвердили, что новые санкции в отношении турбины для газопровода "Северный поток" не будут введены, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

"Нам бы хотелось получить документы, что новые санкции введены не будут, что Канада свои исключения из санкций, которые она ввела, не отменит", – цитирует его RT.

При этом, если будут даны гарантии на перспективу, газопровод будет работать на полную мощность.

29 июля замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что доставка турбины в Германию не соответствует контракту. По его словам, после решения вопроса с турбинами для "Северного потока" газ направят в Европу по трубопроводу в прежнем режиме. Вместе с тем он опасается, что если конечной точкой доставки будет Россия, то Канада отзовет разрешение на перевозку и ремонт двигателей.

Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.

