"Газпром" рассказал, что мешает транспортировке турбины для "Северного потока"

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В "Газпроме" рассказали, что мешает транспортировке отремонтированной турбины для "Северного потока". Об этом пресс-служба энергетической компании написала в телеграм-канале.
"Действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", – говорится в публикации.
Сейчас на КС "Портовая" в рабочем состоянии находится только один из шести основных агрегатов, что приводит к суточной производительности не более 33 миллионов кубометров газа.
"В связи с канадскими санкциями и без согласия "Газпрома" двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта", – отмечается также в материале.
Кроме того, власти Канады предоставили документы на доставку турбины, однако они тоже совершенно не соответствуют контракту. Поставка двигателя из Канады в Германию создает риски, связанные с санкциями, добавили в "Газпроме".
Получается, что санкционные меры, введенные Канадой, ЕС, Великобританией, и несоответствие существующей ситуации действующим условиям контракта со стороны Siemens делают поставку двигателя на компрессорную станцию невозможной, резюмировали в компании.
29 июля замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что доставка турбины в Германию не соответствует контракту. По его словам, после решения вопроса с турбинами для "Северного потока" газ направят в Европу по трубопроводу в прежнем режиме. Вместе с тем он опасается, что если конечной точкой доставки будет Россия, то Канада отзовет разрешение на перевозку и ремонт двигателей.
Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.
Турбину для "Северного потока – 2" удалось вывести из-под санкций
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