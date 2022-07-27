В "Газпроме" заявили, что до санкций не было проблем с возвратом турбин из ремонта

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Российская компания "Газпром" до санкций со стороны западных стран не испытывала проблем с получением турбин Siemens для "Северного потока" из ремонта, заявил зампред правления компании Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, к капитальному ремонту двигателей подготовка ведется заранее. Он отметил, что существует так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капремонт на заводе Siemens.

"Их ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тысяч часов. И до введения антироссийских санкций проблем с получением отремонтированных двигателей на замену у нас не было", – подчеркнул Маркелов.

Он отметил, что в настоящее время ситуация развивается по другому сценарию.

"Еще в мае мы рассчитывали получить от Siemens один отремонтированный двигатель. Но на сегодняшний день мы этот двигатель не получили", – добавил Маркелов.

В середине июня "Газпром" объявил о сокращении суточного объема поставок по "Северному потоку" более чем в полтора раза. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Накануне стало известно, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года. В этот же день российская компания объявила об остановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" из-за завершения срока межремонтной наработки до капремонта.

В результате с 27 июля средняя суточная производительность станции составит до 33 миллионов кубометров газа.

СМИ Британии указали на панические настроения в Европе после новости о сокращении транзита по "Северному потоку". Под угрозой рецессии находится экономика Германии. При этом другие государства Европы испытывают на себе сильное давление в связи с ростом цен на газ и его дефицитом.

