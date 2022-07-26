"Газпром" выступит с разъяснениями ситуации вокруг "Северного потока" – Песков

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Руководство РФ обратится к "Газпрому" с просьбой дать разъяснения касательно ситуации с "Северным потоком". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы обязательно попросим наших коллег в "Газпроме" с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем", – цитирует его RT.

Представитель Кремля выразил надежду на то, что турбина будет доставлена в самое ближайшее время, признав однако, что проблемы есть и со второй силовой установкой. По его словам, ситуацию серьезно осложняют антироссийские санкции: если бы никаких ограничений не было, то все ремонтные работы осуществлялись в обычном режиме.

В середине июня "Газпром" объявил о сокращении суточного объема поставок по "Северному потоку" более чем в полтора раза. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Накануне стало известно, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года. В этот же день российская компания объявила об остановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" из-за завершения срока межремонтной наработки до капремонта.

В результате с 27 июня средняя суточная производительность станции составит до 33 миллионов кубометров газа.

