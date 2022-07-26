"Газпром" выступит с разъяснениями ситуации вокруг "Северного потока" – Песков

Фото: depositphotos/Mehaniq
Руководство РФ обратится к "Газпрому" с просьбой дать разъяснения касательно ситуации с "Северным потоком". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы обязательно попросим наших коллег в "Газпроме" с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем", – цитирует его RT.
Представитель Кремля выразил надежду на то, что турбина будет доставлена в самое ближайшее время, признав однако, что проблемы есть и со второй силовой установкой. По его словам, ситуацию серьезно осложняют антироссийские санкции: если бы никаких ограничений не было, то все ремонтные работы осуществлялись в обычном режиме.
В середине июня "Газпром" объявил о сокращении суточного объема поставок по "Северному потоку" более чем в полтора раза. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.
Накануне стало известно, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года. В этот же день российская компания объявила об остановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" из-за завершения срока межремонтной наработки до капремонта.
В результате с 27 июня средняя суточная производительность станции составит до 33 миллионов кубометров газа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: