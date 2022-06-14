"Газпром" заявил о проблемах с прокачкой газа в Европу

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В "Газпроме" объявили об ограничениях на поставки газа в Европу. В телеграм-канале компании подчеркнули, что не смогли вовремя получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens.
Из-за этого поставки в газопровод "Северный поток – 2" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.
Ситуация связана с работой компрессорной станции "Портовая". Сейчас там можно использовать только три газоперекачивающих агрегата. Помимо невозвращенных Siemens агрегаторов, трудности связаны также с техническими неисправностями двигателей, обнаруженными Ростехнадзором, и выработкой межремонтного ресурса ГПА.
Ранее Россия ввела ограничения в отношении всей группы Gazprom Germania, которая перешла под временное управление немецкого регулятора. В свою очередь, министр экономики Роберт Хабек подтвердил, что в ФРГ несколько дочерних компаний "Газпрома" перестали получать российский газ.
В начале апреля "Газпром" отозвал своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH и подконтрольных ей предприятий. Данное решение было принято в связи выходом холдинга из участия в немецкой компании.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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