"Газпром" отозвал своих представителей из руководства Gazprom Germania

Фото: depositphotos/Mehaniq

"Газпром" отозвал своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH и подконтрольных ей компаний. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании.

Уточняется, что данное решение принято в связи выходом холдинга из участия в немецкой компании. Кроме того, российская энергетическая компания потребовала прекратить использование своих товарных знаков, в том числе в наименованиях и фирменной символике Gazprom Germania и связанных с ней компаний.

31 марта "Газпром" прекратил участие в немецкой компании и всех ее активах, включая Gazprom Marketing&Trading Ltd. А накануне стало известно, что Gazprom Germania до 30 сентября будет передана под временное управление Федерального сетевого агентства ФРГ.

5 апреля в СМИ появилась информация о том, что в крупнейшем подземном хранилище Германии "Реден", которое управляется Gazprom Germania через оператора Astora, приостановлен отбор и закачка газа. Другие газохранилища компании – "Хайдах" в Австрии и "Йемгум" в Германии – работать продолжают, однако во всех трех ПХГ запасы находятся на минимальном уровне.

