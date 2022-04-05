"Газпром" отозвал своих представителей из руководства Gazprom Germania

Фото: depositphotos/Mehaniq
"Газпром" отозвал своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH и подконтрольных ей компаний. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании.
Уточняется, что данное решение принято в связи выходом холдинга из участия в немецкой компании. Кроме того, российская энергетическая компания потребовала прекратить использование своих товарных знаков, в том числе в наименованиях и фирменной символике Gazprom Germania и связанных с ней компаний.
31 марта "Газпром" прекратил участие в немецкой компании и всех ее активах, включая Gazprom Marketing&Trading Ltd. А накануне стало известно, что Gazprom Germania до 30 сентября будет передана под временное управление Федерального сетевого агентства ФРГ.
5 апреля в СМИ появилась информация о том, что в крупнейшем подземном хранилище Германии "Реден", которое управляется Gazprom Germania через оператора Astora, приостановлен отбор и закачка газа. Другие газохранилища компании – "Хайдах" в Австрии и "Йемгум" в Германии – работать продолжают, однако во всех трех ПХГ запасы находятся на минимальном уровне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: