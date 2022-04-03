"Газпром" сообщил о штатных поставках газа для транзита через Украину

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"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию. Там уточнили, что на 3 апреля поступило 108,4 миллиона кубов.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. 31 марта президент подписал указ, согласно которому новый порядок расчетов вступит в силу с 1 апреля.

В ответ на это глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не допустит оплату газа в рублях. По словам Урсулы фон дер Ляйен, это было бы попыткой обойти санкции. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич считает, что решение Путина повлечет множество проблем для республики. А премьер-министр Словении Янез Янша сообщил, что в Европе не будут платить за российский газ в рублях.