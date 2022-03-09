В "Газпроме" заявили, что в хранилищах Европы осталось 27% запасов газа

Фото: ТАСС/Mohssen Assanimoghaddam/dpa
В подземных хранилищах Европы осталось 27% запасов газа. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на "Газпром".
По данным компании, в Европе уже отобрали 49,5 миллиарда кубометров газа, что составляет 105,3% от закачанного в летний сезон 2021 года объема.
"Сделанные в прошлом году запасы в европейских ПХГ были выбраны до нуля еще в феврале, теперь отбор идет из остатков предыдущих лет. Общий остаток газа в ПХГ Европы – 27%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 74,4%, Франции – на 80,3%", – говорится в сообщении.
Для восполнения запасов в хранилища необходимо будет закачать к следующей зиме гораздо больше объема, чем обычно. По данным компании, это окажет большое влияние на рыночные цены. Кроме того, сезон отбора газа в Европе может продлиться до апреля 2022 года.
"Это очень серьезный вызов, учитывая суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке", – рассказали в "Газпроме".
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