Санкции Евросоюза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что санкции Евросоюза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Как добавил Биричевский, российское правительство не раз отмечало, что ограничительные меры Евросоюза являются нелегитимными, подрывающими устои международного права.

По мнению дипломата, санкции ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран – членов ЕС.

"При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса", – подчеркнул Биричевский.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже США и Евросоюз ввели против России целый ряд санкций. В частности, Вашингтон принял меры, которые затрагивают энергетическую отрасль российской экономики. Так, вводится экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа. Предполагается, что это негативно скажется на нефтеперерабатывающих мощностях России в долгосрочной перспективе.

