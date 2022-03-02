США вводят санкции против российских оборонных компаний и нефтегазовой отрасли

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Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России в связи с проведением спецоперации на Украине. На этот раз они коснутся российской оборонной промышленности, а также нефтегазовой отрасли. Полный перечень ограничительных мер опубликован на сайте Белого дома.

"Государственный департамент введет широкие санкции, нацеленные на оборонно-промышленный комплекс России, с тем, чтобы еще больше ограничить военную машину Путина", – говорится в сообщении.

Ограничительные меры затронут 22 российских оборонных предприятия и, как ожидается, повлекут для них значительные расходы. Речь идет в том числе о компаниях, которые занимаются разработкой и производством боевых самолетов, боевых машин пехоты, систем радиоэлектронной борьбы, ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Новый пакет санкций также затронет энергетическую отрасль российской экономики. Так, США вводят экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа. Предполагается, что это негативно скажется на нефтеперерабатывающих мощностях России в долгосрочной перспективе.

В распространенном заявлении отмечается, что Запад не заинтересован в дефиците энергоносителей, в связи с чем вводимые Вашингтоном санкции не касаются поставок углеводородов. В то же время США и их союзники намерены добиваться снижения роли России в качестве ведущего экспортера энергоресурсов, ответили в Белом доме.

На расширение Соединенными Штатами перечня санкций в отношении России оперативно отреагировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он пообещал, что Москва не оставит данный шаг без ответа.

"Ну тогда мы вам завтра ответим. Око за око", – написал он в своем телеграм-канале.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После начала российской операции США, страны Европейского союза и некоторые другие государства ввели против РФ санкции, которые коснулись ее финансовых институтов, а также чиновников. В частности, 24 февраля Вашингтон ввел санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Минфин США предписал американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек".

28 февраля Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на недружественные действия США, примкнувших к ним стран и международных организаций. Документ в том числе регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также ценными бумагами публичных акционерных обществ.

