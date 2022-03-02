Лавров назвал неожиданными санкции в отношении российских спортсменов

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Россия была готова к введению санкций против нее, однако удивлена, что ограничения затронули спортсменов и сотрудников СМИ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что они коснутся спортсменов, представителей интеллигенции, актеров, сотрудников СМИ", – сказал Лавров.
Он отметил, что Запад отказался обсуждать с Москвой формирование новой архитектуры европейской безопасности.
Ранее Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой.
Также российских и белорусских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). А международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) лишили Россию международных соревнований как на клубном уровне, так и на уровне сборных.
Сборная России по хоккею больше не сможет принимать участие в международных матчах, в том числе в оставшихся этапах Евротура.
Заместитель главы Минспорта РФ Андрей Федоров уже сообщил, что власти прорабатывают возможность возмещения ущерба в связи с отменой соревнований со спортсменами РФ. По его словам, на 1 марта были отменены 32 соревнования. В связи с этим ведомство изучает контракты, заключенные со спортивными организациями, для возврата денежных средств, которые оценивались как взнос. Правительство в ближайшее время сообщит о своих предложениях.
Ситуация стала напряженной после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия оспорит решения международных организаций об отмене соревнований с участием россиян
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