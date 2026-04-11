Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
11 апреля, 12:25

Культура

Куклачев рассказал о своем самочувствии после инфаркта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью РИА Новости рассказал, что чувствует себя "прекрасно" после перенесенного два года назад инфаркта.

"У нас уникальные врачи. Я счастлив, что в нашей стране простой дежурный врач может сделать операции через маленькую дырочку (малоинвазивные методы хирургического вмешательства. – Прим. ред.), которые во всем мире признают как уникальное явление", – отметил артист.

Он также добавил, что разработал специальную систему дыхания, с помощью которой он смог нормализовать давление. По его словам, она работает "безотказно".

Куклачев поблагодарил российских врачей за их профессионализм и подчеркнул, что в России живут талантливые люди. Он отметил, что счастлив тому, что родился и живет в этой стране.

"Тут мое сердце", – заключил артист.

Куклачев перенес обширный инфаркт в 2024 году. Ему стало плохо во время юбилейного концерта "Самый добрый клоун" – его увезли на скорой с жалобами на сердце.

Ранее в СМИ появилась информация, что артист объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Позже Куклачев заявил, что эта новость является "очередным фейком".

Читайте также


культура

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика