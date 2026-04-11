Куклачев рассказал о своем самочувствии после инфаркта

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью РИА Новости рассказал, что чувствует себя "прекрасно" после перенесенного два года назад инфаркта.

"У нас уникальные врачи. Я счастлив, что в нашей стране простой дежурный врач может сделать операции через маленькую дырочку (малоинвазивные методы хирургического вмешательства. – Прим. ред.), которые во всем мире признают как уникальное явление", – отметил артист.

Он также добавил, что разработал специальную систему дыхания, с помощью которой он смог нормализовать давление. По его словам, она работает "безотказно".

Куклачев поблагодарил российских врачей за их профессионализм и подчеркнул, что в России живут талантливые люди. Он отметил, что счастлив тому, что родился и живет в этой стране.

"Тут мое сердце", – заключил артист.

Куклачев перенес обширный инфаркт в 2024 году. Ему стало плохо во время юбилейного концерта "Самый добрый клоун" – его увезли на скорой с жалобами на сердце.

Ранее в СМИ появилась информация, что артист объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Позже Куклачев заявил, что эта новость является "очередным фейком".

