Более 630 человек обеспечат пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве

Свыше 520 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и более 110 добровольцев будут следить за безопасностью пасхальных богослужений в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Спасатели, пожарные и добровольцы будут дежурить возле 507 религиозных объектов в ночь на 12 апреля. Перед праздником сотрудники МЧС провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями. Им напомнили о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня и о порядке использования средств пожаротушения.

Кроме того, как рассказал Бирюков, была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики и возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники.

В дни пасхальных праздников будет изменена работа городского транспорта. В Пасху, 12 апреля, станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты для пассажиров до 02:00. Кроме того, время работы 150 самых востребованных автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов будет продлено до 03:30.

Помимо этого, пассажирам будут доступны 18 постоянных ночных маршрутов. Для удобства в праздники планируется запуск дополнительного транспорта до кладбищ. На Пасху и Красную горку, 19 апреля, будут введены специальные автобусы до 14 мест захоронений, а на Радоницу, 21 апреля, — до 11.

