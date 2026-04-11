11 апреля, 12:36

Более 630 человек обеспечат пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 520 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и более 110 добровольцев будут следить за безопасностью пасхальных богослужений в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Спасатели, пожарные и добровольцы будут дежурить возле 507 религиозных объектов в ночь на 12 апреля. Перед праздником сотрудники МЧС провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями. Им напомнили о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня и о порядке использования средств пожаротушения.

Кроме того, как рассказал Бирюков, была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики и возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники.

В дни пасхальных праздников будет изменена работа городского транспорта. В Пасху, 12 апреля, станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты для пассажиров до 02:00. Кроме того, время работы 150 самых востребованных автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов будет продлено до 03:30.

Помимо этого, пассажирам будут доступны 18 постоянных ночных маршрутов. Для удобства в праздники планируется запуск дополнительного транспорта до кладбищ. На Пасху и Красную горку, 19 апреля, будут введены специальные автобусы до 14 мест захоронений, а на Радоницу, 21 апреля, — до 11.

"Новости дня": столицу украсили более чем ста декоративными конструкциями к Пасхе

Читайте также


Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
