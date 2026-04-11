Синоптик Тишковец: температура в Пасхальную ночь в Москве может опуститься до 0 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Пасхальную ночь столбики термометра в Москве опустятся до 0 градусов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В воскресенье, 12 апреля, показания барометров продолжат расти, благодаря чему осадки пойдут на убыль и приобретут незначительный очаговый характер", – заявил синоптик.

По его словам, в этот день в облаках появятся просветы. При этом температура днем 12-го числа после похолодания, которое фиксировалось на этой неделе, вернется в норму апреля. В частности, воздух прогреется до плюс 8–11 градусов.

Кроме того, Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Центральной России ожидается умеренное апрельское тепло, возможны скоротечные дожди. Ночью столбик термометра будет подниматься до плюс 1–6 градусов, а днем – до 10–15 градусов тепла. В конце недели воздух может прогреться до 17 градусов тепла.

"Весна совсем скоро вернет утраченные позиции", – заключил метеоролог.

Ранее синоптики сообщали, что первая весенняя гроза может пройти в Москве в конце апреля. Благоприятными условиями для этого станет резкая смена температуры, например с теплой на холодную. Однако в настоящее время данное атмосферное явление в столице невозможно из-за недостаточно высоких температурных значений.

