Новости

Новости

10 апреля, 10:25

Общество

В Москве снова сформировался снежный покров высотой до 2 см

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве снова образовался временный снежный покров высотой до 2 сантиметров, рассказал в своем телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что этот показатель был зафиксирован на опорной метеостанции ВДНХ. В Тушине высота снежного покрова составила 1 сантиметр. В Подмосковье тоже местами лежит снег высотой от 0 до 2 сантиметров, а в Коломне его высота достигла 4 сантиметров.

"В субботу (11 апреля. – Прим. ред.) снежный покров растает, и теперь, по всей видимости, москвичи не увидят его до следующего осенне-зимнего сезона", – заключил синоптик.

При этом в пятницу, 10 апреля, в столице возможен мокрый снег, но его интенсивность будет небольшой, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он объяснил, что такие осадки возможны только в первой половине дня. Во вторую часть дня ожидается дождь, а воздух прогреется до плюс 4 градусов.

Небольшие осадки также ожидаются в субботу, 11 апреля. Температура воздуха составит до плюс 9 градусов, поэтому вероятность снега приближается к нулю. Кроме того, будут "намеки на прояснение" и появление в небе Солнца.

В воскресенье, 12 апреля, потеплеет до плюс 13 градусов, а осадки будут маловероятны.

"То есть светлый праздник Пасхи будем встречать при хорошей погоде", – подчеркнул Шувалов.

Ранее синоптики сообщали, что первая весенняя гроза может пройти в Москве в конце апреля. Благоприятными условиями для этого станет резкая смена температуры, например с теплой на холодную.

Однако в настоящее время данное атмосферное явление в столице невозможно из-за недостаточно высоких температурных значений.

