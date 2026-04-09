Синоптик Леус: осадки в Москве продлятся до вечера 9 апреля и возобновятся 10-го числа

Осадки в Москве продлятся до вечера четверга, 9 апреля, и возобновятся в пятницу, 10-го числа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, 10 апреля будет финальным днем арктического вторжения. Метеоролог отметил, что столбик термометра вновь не поднимется выше плюс 3–5 градусов в Москве, а в Подмосковье – выше 2–7 градусов тепла.

Леус указал, что 11 апреля влияние циклона начнет ослабевать и поступление холодного воздуха в столицу уменьшится. В частности, в Москве в этот день будут возможны небольшие дожди. Однако температура в столице составит плюс 6–8 градусов, а в Подмосковье – 4–9 градусов тепла.

На следующий день город окажется под влиянием восточной периферии европейского антициклона. В связи с этим ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки прекратятся, а воздух днем прогреется в Москве до плюс 10–12 градусов, что будет выше нормы. В Подмосковье прогнозируется до плюс 8–13 градусов.

Днем в понедельник, 13 апреля, температура в Москве повысится до плюс 11–16 градусов. Не исключены небольшие дожди.

В свою очередь, первая весенняя гроза ожидается в Москве лишь в конце апреля. Благоприятными условиями для этого является резкая смена температуры, например с теплой на холодную. Однако в настоящее время данное атмосферное явление в столице невозможно из-за недостаточно высоких температурных значений.

