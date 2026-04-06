На Пасху в Москве ожидается небольшой дождь и потепление до плюс 11 градусов

На Пасху, 12 апреля, в Москве установится облачная погода с небольшим потеплением. Об этом Агентству "Москва" сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Согласно прогнозу, в ночь на воскресенье температура установится в пределах от минус 1 до плюс 4. День будет облачным, также возможны небольшие осадки. Температура поднимется до плюс 6–11 градусов.

Цыганков подчеркнул, что, несмотря на ожидаемое к Пасхе потепление по сравнению с прохладным четвергом, 9 апреля, погода в столице все еще будет уступать по температуре прошлой неделе с 30 марта по 5 апреля.

Самыми холодными днями на текущей неделе станут четверг и пятница, 9 и 10 апреля. В данный период в столице прогнозируется метель с видимостью до 1–4-х километров. Скорость ветра в эти дни достигнет 15 метров в секунду. При этом в ночь на 10-е число в Москве может пойти ледяной дождь.