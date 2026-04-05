Госавтоинспекция предупредила о заморозках и гололедице в Московской регионе

В Москве и области в ближайшую ночь с 5 на 6 апреля прогнозируются заморозки и образование гололедицы. Об этом предупредили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным синоптиков, температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов. Из-за резкого понижения температуры на дорогах может образоваться тонкий слой льда.

В Госавтоинспекции отметили, что подобные погодные условия повышают риск аварийных ситуаций, и призвали водителей снижать скорость и избегать резких маневров и торможений.

Ранее синоптики предупреждали, что четверг и пятница, 9 и 10 апреля, станут самыми холодными и снежными днями на следующей неделе в Москве. Столицу накроет метель с видимостью до 1–4 километров.

Скорость ветра в эти дни достигнет 15 метров в секунду. При этом в ночь на 10 апреля в Москве может пойти ледяной дождь. По городу также могут ударить заряды мокрого снега.