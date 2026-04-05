Метель накроет Москву 9 и 10 апреля

Четверг и пятница, 9 и 10 апреля, станут самыми холодными и снежными днями на следующей неделе в Москве. Столицу накроет метель с видимостью до 1–4 километров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, скорость ветра в эти дни достигнет 15 метров в секунду. При этом в ночь на 10 апреля в Москве может пойти ледяной дождь.

"В Верхневолжье временно восстановится снежный покров высотой 5–10 сантиметров, местами до 13 сантиметров", – предупредил синоптик.

Как отметил метеоролог, по городу также могут ударить заряды мокрого снега. Согласно его прогнозу, на протяжении всей недели ожидаются осадки в виде дождя.

"Грядущая неделя ознаменуется мощным арктическим вторжением, холодными дождями, в сумерках со снегом и вероятностью формирования в период с четверга до вторника – временного неустойчивого снежного покрова высотой 1–2 сантиметра", – сказал Тишковец.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее рассказывал, что ночные заморозки ожидаются в Москве к концу следующей недели. Он уточнил, что в четверг, 9 апреля, погоду сформирует северо-западная периферия циклона, из-за которой в мегаполис придут дожди и мокрый снег. Первая холодная волна апреля закончится 12 апреля, когда столбики термометров превысят 10 градусов.

