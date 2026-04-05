Ночные заморозки вернутся в Москву к концу будущей недели

Ночные заморозки ожидаются в Москве к концу следующей недели. Самыми холодными днями станут 9 и 10 апреля, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он уточнил, что в ночь на 6 апреля осадки прекратятся из-за небольшого барического гребня. Однако днем вновь пойдут дожди, а температура составит от 8 до 10 градусов. Во вторник, 7-го числа, столица окажется в теплом секторе североатлантического циклона. По словам синоптика, 8 апреля станет последним относительно теплым днем недели.

В четверг, 9 апреля, погоду сформирует северо-западная периферия циклона, из-за которой в мегаполис придут дожди и мокрый снег. Значения опустятся на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

Первая холодная волна апреля закончится 12 апреля, указал метеоролог. В этот день столбики термометров превысят 10 градусов.

Тем временем март 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Отклонение от климатической нормы составило плюс 5,5 градуса. За последние 30 лет в столице март в 11 случаях оставался зимним месяцем, каким и должен быть по календарю, а в 19 случаях – весенним.

