Март 2026 года оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Синоптик объяснил, что в настоящий момент среднесуточная температура воздуха составляет 4,7 градуса тепла, в то время как средняя температура в 2007 году, когда был установлен прошлый рекорд, составляла 4,4 градуса.

Тишковец добавил, что отклонение от климатической нормы составило плюс 5,5 градуса. При этом за последние 30 лет в столице март в 11 случаях оставался зимним месяцем, каким и должен быть по календарю, а в 19 случаях – являлся весенним, со среднесуточной температурой выше 0.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что на Пасху, 12 апреля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. По его словам, температура в утренние часы составит плюс 4–8 градусов, а днем – 9–14 градусов. Также в первую половину дня осадков не ожидается, однако вечером не исключен небольшой дождь или морось.

