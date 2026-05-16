Дептранс Москвы опроверг данные о камерах для фиксации нарушений ПДД пешеходами

Дептранс Москвы опроверг данные о появлении камер для фиксации перехода дороги на красный сигнал светофора. Соответствующая информация размещена в канале МАХ ведомства.

"В ряде СМИ появилась информация о "камерах для фиксации перехода на красный свет". Это светофоры с функцией видеоаналитики, которые помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков", – говорится в сообщении.

Столичный Дептранс подчеркнул, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее за время профилактического мероприятия "Пешеход" сотрудники ГАИ пресекли свыше 2,1 тысячи нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами.

Особо внимательно инспекторы следили за такими нарушениями, как непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также переход дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора.

