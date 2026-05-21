РАТЭК: исключение брендов из параллельного импорта не оставит россиян без техники

Исключение ряда брендов электроники из параллельного импорта не оставит российских потребителей без необходимой радиоэлектронной продукции. Об этом ТАСС заявил президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Александр Онищук.

По его словам, исключение из перечня не означает полного запрета на ввоз, так как сохраняются и другие каналы поставок, в том числе трансграничный ввоз и импорт из дружественных стран. Кроме того, на рынке представлены аналоги, производимые на территории России.

"Очевидной задачей торговли является удовлетворение потребителя, поэтому, конечно, у наших сетей произойдет переориентация каналов продаж и поставок", – подчеркнул Онищук.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в России пока не нужно полностью отменять режим параллельного импорта. Однако, по его словам, в РФ уже начинают производить многие продукты, поэтому заинтересованность в таком неконкурентном механизме, как параллельный импорт, постепенно исчезает.

При этом смартфоны Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony останутся в перечне параллельного импорта, который начнет действовать с 27 мая. В это же время из списка исключат товары брендов Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master.