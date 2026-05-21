21 мая, 19:42

РАТЭК: исключение брендов из параллельного импорта не оставит россиян без техники

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Исключение ряда брендов электроники из параллельного импорта не оставит российских потребителей без необходимой радиоэлектронной продукции. Об этом ТАСС заявил президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Александр Онищук.

По его словам, исключение из перечня не означает полного запрета на ввоз, так как сохраняются и другие каналы поставок, в том числе трансграничный ввоз и импорт из дружественных стран. Кроме того, на рынке представлены аналоги, производимые на территории России.

"Очевидной задачей торговли является удовлетворение потребителя, поэтому, конечно, у наших сетей произойдет переориентация каналов продаж и поставок", – подчеркнул Онищук.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в России пока не нужно полностью отменять режим параллельного импорта. Однако, по его словам, в РФ уже начинают производить многие продукты, поэтому заинтересованность в таком неконкурентном механизме, как параллельный импорт, постепенно исчезает.

При этом смартфоны Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony останутся в перечне параллельного импорта, который начнет действовать с 27 мая. В это же время из списка исключат товары брендов Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master.

