Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России преобразовало комиссию по импортозамещению в комиссию по промышленности, следует из подписанного постановления.

Новая комиссия будет заниматься вопросами создания условий для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции промышленного производства, а также вывода конкурентоспособных товаров, работ и услуг на внешние рынки.



Кроме того, она также будет координировать действия федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления и организаций. В зону ответственности войдет и совершенствование правового регулирования в этой сфере.

Ранее сообщалось, что кабмин с 1 января 2026 года актуализирует ставки таможенных сборов на ввозимые на территорию России товары с учетом накопленной инфляции. Значения сборов должны быть сопоставимы с затратами на проведение таможенных операций.

Также нововведения предполагают более взвешенное распределение ставок в зависимости от стоимостного размера партии и увеличивают верхний порог стоимостной партии с 7 до 10 миллионов рублей.