Синоптик Вильфанд: в Москве 12 декабря ожидается дождь, переходящий в мокрый снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождь, переходящий в мокрый снег, прогнозируется в столице в пятницу, 12 декабря. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что после дождя на мокрую поверхность ляжет снег, высота которого будет составлять 3–4 сантиметра. Однако, по его словам, это будет не тот покров, который ожидают увидеть жители Москвы.

"Не ассоциируется с зимними условиями, когда можно встать на лыжи – нет, не так. Но все уже атрибуты зимы будут налицо, точнее на земле", – пояснил метеоролог.

Он уточнил, что на данный момент говорить о появлении устойчивого снежного покрова на улицах города сложно, поскольку все прогнозы погоды вычисляются с помощью физико-математического моделирования.

Тем не менее Вильфанд предупредил о "двузначных отрицательных температурах ночью". При этом, по его словам, потепление придет в столицу с середины следующей недели, то есть с 17 декабря.

"Интенсивность пока сложно определить. Если температура повысится, но все равно будет отрицательная, то этот снег уже останется. Если температура перевалит через 0 градусов, то этот снег может растаять", – отметил синоптик.

Он также уточнил, что если бы выпало около 10 сантиметров, то покров продержался бы до весны.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предположила, что в столице до конца месяца могут быть оттепели. По ее словам, сильные морозы для Москвы стали редкостью. В город вскоре может прийти еще одна волна тепла в дневное время суток.