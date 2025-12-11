Форма поиска по сайту

11 декабря, 14:24

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до 18:00 субботы, 13 декабря, в связи с сильным ветром и метелью. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.

По предварительным данным, порывы северо-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду. Метель прогнозируется в отдельных районах столичного региона днем и вечером в пятницу, 12 декабря. С полудня этого дня и начнет действовать предупреждение.

На фоне непогоды городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности. Помимо ветра и метели, ожидаются дождь и снег, возможна гололедица. По мере выпадения осадков специалисты будут прометать проезжую часть, тротуары и дворы. При необходимости будет проведена противогололедная обработка.

Заммэра Москвы Петр Бирюков обратился к жителям города и попросил их проявлять повышенную осторожность на улицах и дорогах, не оставлять автомобили на проезжей части и вблизи деревьев, а также по возможности отказаться от поездок на автомобилях в ближайшее время.

В свою очередь, в столичном главке МЧС России водителей призвали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды в Москве на 12 декабря

