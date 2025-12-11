Форма поиска по сайту

11 декабря, 09:33

Общество

До 7 литров воды на 1 квадратный метр выпадет в Москве и Подмосковье 11 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 7 литров воды на 1 квадратный метр выпадет в Москве и Подмосковье 11 декабря. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться западно-восточным переносом теплых и влажных воздушных масс, подогретых Гольфстримом", – заявил синоптик.

Специалист сообщил, что 11 декабря ожидается пасмурная погода. Из-за ожидающихся дождей выпавший накануне снег будет таять. Именно поэтому Тишковец не исключил слякоть на дорогах. Порывы юго-западного ветра составят 4–9 метров в секунду. Воздух прогреется до 2–5 градусов тепла.

Синоптик также рассказал, что из-за холодного атмосферного фронта ночью и утром 12 декабря прогнозируются дожди. При этом днем ожидается мокрый снег, а вечером – снег.

"Дневная температура обозначит обратный суточный ход, то есть начнет понижаться до 0 градусов, а вечером, после 17:00, столбики термометров уйдут в "минус", и вся снежно-водяная "каша" на дорогах замерзнет и превратится в гололедицу толщиной 5–10 миллиметров", – добавил Тишковец.

Помимо этого, Тишковец спрогнозировал ночью в выходные, 13 и 14 декабря, морозы до минус 4–9 градусов. Днем, по его словам, столбик термометра поднимется до минус 2–7 градусов.

"До метеорологической зимы осталось двое суток!" – заключил синоптик.

12 декабря Московский регион накроет первая метель календарной зимы. По данным Гидрометцентра РФ, данное погодное явление образуется в том числе благодаря ветру западной четверти, который будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, а его порывы местами могут достигнуть 17 метров в секунду.

Первый снег продержался в столице всего несколько часов

