26 февраля, 19:11Мэр Москвы
Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА, направлявшемся к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
На подлете к Москве был сбит еще один беспилотник. Об этом в мессенджере Max сообщил Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
В четверг, 26 февраля, Москву попытались атаковать несколько беспилотников. Сначала были нейтрализованы два дрона, затем еще один, спустя некоторое время – еще два и один. Таким образом, всего к настоящему моменту уничтожены восемь БПЛА.
На фоне этого в столичных аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево не принимали и не отправляли самолеты, однако позже данные меры отменили.