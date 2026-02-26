Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА, направлявшемся к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На подлете к Москве был сбит еще один беспилотник. Об этом в мессенджере Max сообщил Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В четверг, 26 февраля, Москву попытались атаковать несколько беспилотников. Сначала были нейтрализованы два дрона, затем еще один, спустя некоторое время – еще два и один. Таким образом, всего к настоящему моменту уничтожены восемь БПЛА.

На фоне этого в столичных аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево не принимали и не отправляли самолеты, однако позже данные меры отменили.