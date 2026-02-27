Форма поиска по сайту

27 февраля, 08:34

Общество

Россияне получат большую часть зарплаты во второй половине марта

Фото: depositphotos/Fascinadora

Россияне получат большую часть заработной платы во второй половине марта в 2026 году. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт напомнил, что по Трудовому кодексу выплата зарплаты производится не реже чем два раза в месяц с учетом рабочих дней.

"На размер выплачиваемой за месяц суммы наличие выходных и праздничных дней в марте никак не повлияет, но на распределение величины оклада между авансом и итоговым расчетом за месяц отразится", – отметил Балынин.

По его словам, для сотрудников, у которых пятидневная трудовая неделя, рабочих дней будет 21. Таким образом, в первой половине марта будет 9 рабочих дней и во второй половине марта – 12. Поэтому вторая выплата будет больше.

Балынин также добавил, что, например, в случае оклада в 100 тысяч рублей за первую половину марта человек получит 42 857,14 рубля (за вычетом НДФЛ – 37 286,14 рубля), а за вторую половину – 57 142,86 рубля (за вычетом НДФЛ – 49 713,86 рубля).

При этом премии и другие установленные надбавки выплачиваются вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца.

Ранее более 60% жителей России назвали важность дела выше зарплаты. Директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов уточнил, что большая часть граждан причисляет себя к тем, кто "прежде всего болеет за дело". В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

