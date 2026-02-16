Голикова: безработица среди молодых людей от 15 до 24 лет составила 8,3%

Фото: depositphotos/puhhha

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15–24 лет снизился до 8,3%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что в настоящий период этот показатель вдвое меньше, чем 5 лет назад.

Ранее Владимир Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России. Президент уточнял, что в 2024 году показатель составил 2,5%, а в 2025 году снизился до 2,2%. Глава государства называл эти цифры "очень хорошими".

Вместе с тем Россия заняла первое место по уровню безработицы среди стран G20 во втором квартале 2025 года, показав самый низкий процент. В Японии этот показатель составил 2,5%, а в Южной Корее – 2,6%.

При этом сильнее всего безработица выросла в Мексике – 2,7%. Она увеличилась на максимальные 0,5% в период с марта по июнь. Южная Африка стала единственной страной, где показатель достиг двузначного значения. В марте он составил 32,9%, а в июне – 33,2%.