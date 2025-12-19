Путин заявил, что уровень безработицы в России стал еще ниже

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Уровень безработицы в России в 2025 году стал еще ниже. Об этом сообщил Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По словам президента РФ, в 2024-м уровень безработицы был на минимальном уровне и составил 2,5%. В этом году показатель достиг 2,2%.

"В целом это очень хорошие показатели", – заявил глава государства.

Ранее Путин указывал на необходимость перехода страны к экономике высоких зарплат. По словам главы государства, переход должен быть осуществлен на основе улучшения качества рабочих мест и производительности труда.

Кроме того, президент подчеркивал, что страна входит к число лучших экономик мира по показателю молодежной безработицы, который фиксируется на уровне 7,5%. Путин для сравнения привел в пример Францию и Великобританию, где он составляет примерно 11–16%.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

