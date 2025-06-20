Путин заявил о необходимости перейти к экономике высоких зарплат

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Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал на необходимость перехода страны к экономике высоких зарплат.

По словам главы государства, переход должен быть осуществлен на основе улучшения качества рабочих мест и производительности труда. Однако, как уточнил президент, этот процесс не должен выглядеть так, что предприниматели окажутся вынуждены переманивать работников и поднимать зарплаты из-за дефицита рабочей силы.

Именно поэтому Путин призвал формировать условия для повышения экономической активности россиян, чтобы и молодежь, и пожилые люди смогли реализовать свой потенциал на рынке труда, получить новые компетенции, успешно построить карьеру и увеличить доход.

"В целом по экономике уровень заработных плат в России пока еще, конечно, недостаточный", – подчеркнул российский лидер.

Несмотря на это, президент указал на стабилизацию уровня безработицы в стране, который с октября 2024 года составил 2,3%. По словам главы государства, за последние четыре года количество занятых в РФ увеличилось на 2,4 миллиона человек.

Кроме того, он подчеркнул, что страна входит к число лучших экономик мира по показателю молодежной безработицы, который фиксируется на уровне 7,5%. Путин для сравнения привел в пример Францию и Великобританию, где он составляет примерно 11–16%.

Также президент обратил внимание на то, что России удалось добиться исторического минимума по безработице.

"Что важно, есть позитивная динамика в субъектах Федерации, где проблема занятости традиционно была острой", – добавил глава государства.

Ранее Путин заявлял, что в стране фактически отсутствует безработица, однако наблюдается нехватка рабочих рук. По словам президента, решить проблему можно внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

