Эксперт Сафонов: в России продолжится нехватка рабочей силы в 2025 году

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В России продолжится нехватка рабочей силы в 2025 году, рассказал в эфире радио КП профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

"При всех, так сказать, новомодных размышлениях по поводу IT-технологий и так далее, к сожалению, все будет развиваться достаточно медленно, мы по-прежнему будем слышать стенания о нехватке рабочей силы, неблагодарности работников, которые меняют работу как перчатки, и много еще чего другого", – пояснил эксперт.

По его мнению, сфера доставки "перетягивает" кадры из других отраслей, из-за чего многие работодатели вынуждены повышать зарплаты, производительность труда, а также улучшать условия работы.

Сафонов также считает, что режим самозанятости разрушает нормальный рынок труда из-за того, что держать сотрудника, платить ему высокую зарплату на предприятиях невыгодно, так как много отчислений уходит в бюджет: 13% подоходного налога и 30% – в соцфонды, в то время как у самозанятого – максимум 6%.

Рынок труда в РФ остается "жестким", а безработица снова обновила исторический минимум, заявили в Центробанке страны. При этом в России заметно уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы экономики. Это, отметили в ЦБ, может указывать на некоторое сокращение дефицита трудовых ресурсов.