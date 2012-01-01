Эксперт Никулин назвал зарплаты самых востребованных специалистов в РФ

Зарплаты россиян к 2027 году вырастут на 35%, говорится в прогнозе Минэкономразвития РФ. Москва 24 выяснила, сколько самые востребованные специалисты получают уже сегодня.

Битва за лучших

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще четыре года назад на рынке труда главным был работодатель, который мог выбирать среди множества кандидатов. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась, рассказал Москве 24 управляющий партнер рекрутингового агентства Денис Никулин. По словам специалиста, на сегодняшний день компании вынуждены конкурировать за соискателей, предлагая большие зарплаты и дополнительные бонусы: все из-за нехватки хороших кадров.





Денис Никулин управляющий партнер рекрутингового агентства Рынок растет, нужны квалифицированные специалисты, а их не хватает. Поэтому компании вынуждены конкурировать за соискателей между собой. Если раньше кандидату требовалось какое-то время на поиск работы, сейчас по некоторым специальностям ему необходимо день-два, чтобы получить несколько предложений.

Кроме того, если работник решил покинуть компанию, руководители, как правило, предлагают ему остаться за счет повышения зарплаты, смены графика, льгот или компенсаций. Это связано с тем, что увольнение сотрудника – дорогостоящий процесс и потеря темпа работы, объяснил специалист.

Все это, по мнению Никулина, отразилось на росте зарплат: по его оценке, в среднем предложения увеличиваются на 15–25% в год. Если речь идет о востребованных категориях, то повышение доходит и до 50%.

"Это происходит по понятным причинам. Первое – демографическая ситуация, второе – экономика находится в процессе перестройки. И при ее росте требуются квалифицированные кадры, которых сейчас ограниченное количество", – объяснил эксперт.

Кто нужен больше всего?

Долгое время на первом месте в топе самых востребованных специальностей находилась сфера IT. Однако не так давно ситуация изменилась, и сейчас на верхней строчке – сфера строительства, заметил Никулин. Особенно, по его словам, в отрасли ценятся руководители проектов, директора, сметчики и инженеры производственно-технического отдела (ПТО).





Денис Никулин управляющий партнер рекрутингового агентства Рабочая сила по стране распределена неравномерно. Например, во Владивостоке людей просто физически не так много, а развитие идет большое. Соответственно, происходит релокация из других регионов, работодатели вынуждены повышать зарплату.

По оценке специалиста, оклад руководителей проектов в сфере строительства начинаeтся от 350–450 тысяч рублей в месяц в зависимости от масштабов работы и квалификации соискателя. Инженеры-сметчики или инженеры ПТО могут рассчитывать минимум на 180 тысяч, а средняя зарплата по рынку – 220–230. Еще три года назад таким специалистам предлагали 110–120 тысяч рублей на руки, заметил Никулин. Кроме того, работодатели готовы предлагать соискателям удаленку, чтобы привлечь больше сотрудников.

По оценке Никулина, IT-специалисты спустились на второе место в рейтинге востребованных профессий. Как отметил эксперт, особенно ценятся в этой сфере работники среднего и высокого уровня.

"Джуны (программисты с минимальным опытом работы или вообще без него. – Прим. ред.) сегодня в избытке, а вот людей со стажем в три-четыре года не хватает. Поэтому есть потребность в специалистах уровней миддл и сеньор (средний и высокий уровень компетенций соответственно. – Прим. ред.)", – подчеркнул Никулин.

Эксперт отметил, что за последние несколько лет зарплаты у этих специалистов выросли не сильно, но по-прежнему остаются высокими. Например, айтишникам уровня миддл готовы платить от 220–240 до 300 тысяч рублей. Оклад сеньоров во многом зависит от специфики: эксперты в области кибербезопасности могут рассчитывать на 450 тысяч, в остальных областях оплата варьируется от 380 до 400 тысяч.

В тройку самых востребованных специальностей вошли также инженеры. По словам Никулина, работники советской школы сегодня выходят на пенсию, поэтому компании заинтересованы в новых квалифицированных кадрах.





Денис Никулин управляющий партнер рекрутингового агентства Работодатели готовы, невзирая на возраст, приглашать и специалистов постарше – 60 лет и больше. Главное, чтобы человек мог выполнять свои рабочие функции.

По оценке эксперта, конструктор с опытом работы от полутора лет может рассчитывать на зарплату в 150 тысяч рублей. Если стаж больше – 230–250 тысяч и выше, заметил Никулин. По его словам, в этой сфере многое зависит от отрасли и навыков владения инструментами.

Что дальше?

В краткосрочной перспективе дефицит кадров на рынке труда сохранится, уверен Денис Никулин. Причем, по его словам, это касается всех сфер. В будущем акценты могут немного смениться, однако общая обстановка останется такой же, убежден специалист.





Денис Никулин управляющий партнер рекрутингового агентства Повышенное внимание отдается инженерным профессиям и специальностям, где что-то нужно делать руками. Перспектива демографической ситуации пока не улучшается, поэтому мы обречены жить так еще долго.

По словам специалиста, уже сейчас человеческий труд становится дорогим, а в будущем он будет стоить еще больше. Поэтому многие компании начнут автоматизировать производство: например, бизнесу выгоднее купить станок или программу, чем искать десять специалистов для этой же работы.

Однако эксперт успокоил: на улице людей никто оставлять не будет. По мнению Никулина, менее востребованным специалистам предложат повысить или сменить квалификацию.

