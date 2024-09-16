В России зафиксирован дефицит архитекторов

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В первой половине 2024 года в России увеличилось число вакансий архитекторов – по сравнению с 2023 годом их количество выросло на 19%, однако новых резюме появилось всего на 2% больше, отметил РБК, ссылаясь на данные Оренбургского завода металлоконструкций и платформы онлайн-рекрутинга.

Наибольшее количество вакансий для архитекторов открыто в Москве – более 6,5 тысячи объявлений, что указывает на рост на 20% за год. В Санкт-Петербурге открыты 2 тысячи вакансий.

Для привлечения новых сотрудников работодатели увеличили зарплату на 23%, в связи с чем специалисты отметили высокий заработок представителей этой профессии: в Москве архитекторы могут заработать около 124 тысяч рублей, в Пскове – 120 тысяч рублей, а в среднем по России – 98,5 тысячи рублей.

Между тем эксперт Ольга Асадчая подчеркнула, что дефицит кадров может привести к росту доходов россиян на 3–5% в 2024–2025 годах. Она рассказала, что в 2024 году до 40% работодателей рассматривают возможность повышения зарплаты от 10 до 20%, а порядка 20% работодателей уже повысили зарплату по ряду специальностей.