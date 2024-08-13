Аналитики: в РФ медсестры, рабочие и учителя дольше всех работают на одном месте

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Дольше всего в России на одном месте работают медсестры, квалифицированные рабочие и учителя. Об этом пишет RT, ссылаясь на исследование аналитиков.

Медсестры и рабочие по итогам опроса заняли первое место. В среднем их срок работы на одном месте составляет 6,2 года. Учителя оказались на втором месте (6,1 года), третье место между собой поделили микробиологи и аудиторы, меняющие работу примерно раз в шесть лет.

Аналитики выяснили, что показатель частоты смены мест работы зависит от сферы деятельности. Например, в местах, где практикуется проектная занятость и срочные трудовые договоры, средний срок работы ниже.

При этом исследование показало, что специалисты в сфере пиара являются самыми непостоянными, так как они меняют работодателя каждые два года. Между тем дизайнеры, разрабатывающие пользовательский интерфейс приложений, сайтов, программ, и бизнес-аналитики задерживаются на одном месте примерно на 2,5 года.

Также в рамках исследования эксперты выяснили, что показатель среднего срока работы на одном месте за последние четыре года вырос в таких сферах, как менеджмент по внешнеэкономической деятельности (+2,6 года), медицина (+2,4 года), юриспруденция и менеджмент в продажах (+ по 2,3 года). Такой скачок объясняется кадровым дефицитом, пояснили аналитики.

Всего во время исследования были проанализированы резюме 25 тысяч представителей 50 профессиональных групп среди экономически активного населения России в возрасте 30–35 лет.

Между тем меньше всего в России получают дворники, уборщики и воспитатели. Зарплата дворника составляет 32,6 тысячи рублей, что в 2,3 раза ниже среднего по стране. Зарплату в 37,3 тысячи рублей получают уборщики – в два раза ниже среднего. Воспитатели и няни, в свою очередь, могут рассчитывать на заработок в размере 40,5 тысячи рублей. При этом медиана зарплат в РФ сейчас находится на уровне 70–75 тысяч рублей.