Дворники, уборщики и воспитатели получают наименьшие зарплаты в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

У дворников, уборщиков и воспитателей фиксируется самый низкий заработок в России, пишет РИА Новости со ссылкой на данные одного из рекрутинговых сервисов.

Так, зарплата дворника составляет 32,6 тысячи рублей, что в 2,3 раза ниже среднего по стране. Зарплату в 37,3 тысячи рублей получают уборщики – в два раза ниже среднего. Воспитатели и няни, в свою очередь, могут рассчитывать на заработок в размере 40,5 тысячи рублей, учителя – 41,9 тысячи рублей, а мерчандайзеры – 43,9 тысячи рублей.

При этом медиана зарплат в РФ сейчас находится на уровне 70–75 тысяч рублей. Низкий доход также фиксируется у артистов и психологов – 45,6 тысячи рублей, охранники могут получать 47,3 тысячи рублей, а кассиры – 48,4 тысячи рублей.

Российские работодатели в августе опубликовали более 270 тысяч вакансий с зарплатной вилкой от 400 тысяч рублей. В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В список вакансий с самой высокой зарплатой, согласно исследованию, вошли генеральный директор, главный механик, шеф-повар, руководитель проекта, главный инженер, системный архитектор и врач-офтальмолог.

