Промышленность названа первой сферой для быстрого трудоустройства в Москве

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Первой сферой для быстрого трудоустройства в Москве стала промышленность, пишет "Газета.ру" со ссылкой на карьерный центр "Профессии будущего". Исследование было проведено в июле 2024 года.

Наиболее востребованными специальностями в промышленности оказались инженер-конструктор со средней зарплатой в 82 тысячи рублей, дизайнер одежды (63 тысячи рублей), слесарь (73 тысячи рублей), монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (99 тысяч рублей) и токарь (от 111 тысяч рублей).

Сферу оптовой и розничной торговли специалисты поместили на второе место по востребованности. Направление пользуется популярностью из-за возможности работать по гибкому графику, отмечается в исследовании, для многих позиций также не требуется специальное образование. Среди наиболее актуальных вакансий – менеджеры по продажам (96 тысяч рублей), работники торгового зала (от 53 тысяч рублей) и специалисты по маркетплейсам (более 100 тысяч рублей).

В сфере услуг чаще всего кандидатам предлагается рассмотреть позицию фасовщика заказов. Согласно исследованию, востребованными остаются сотрудники клининговой службы, няни и администраторы. Менеджер по работе с клиентами может рассчитывать на зарплату более 100 тысяч рублей.

Четвертой по популярности названа сфера транспорта и логистики. В ней отмечается повышенный спрос на курьеров и специалистов по организации перевозок. Одна из самых высокооплачиваемых позиций в этой отрасли – машинист электропоезда с ежемесячной зарплатой от 129 тысяч рублей.

В исследовании добавили, что одной из самых высокооплачиваемых также является сфера информационных технологий. Кандидатов привлекает удаленный формат работы и возможности для профессионального развития. Наиболее востребованными считаются программисты, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности.

Как отметил руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов, в России на рынке труда продолжает сохраняться нехватка кадров.

"В агрегированной базе нашего центра доступно более 500 тысяч вакансий, а уровень безработицы в Москве составляет менее 0,3% – каждый кандидат может выбирать минимум из 20 вариантов. При этом 85% предложений о работе не требуют высшего образования. То есть ранее недооцененные категории соискателей (женщины в декрете, молодежь без опыта, люди старшего возраста, люди с инвалидностью) становятся востребованными для работодателей", – пояснил Андрей Тарасов.

При этом россияне считают учителей (19%), врачей и медсестер (14%) самыми недооцененными на рынке труда. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет из всех округов страны.

В исследовании отмечается, что, по мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. Каждый 11-й назвал недооцененным труд инженеров. Еще 6% опрошенных считают слишком низкими зарплаты дворников и уборщиков, 3% – продавцов.

3% опрошенных отмечают чрезвычайно малые заработки всех бюджетников. По 2% опрошенных назвали слишком низкой зарплату бухгалтеров и юристов.

В Москве более 100 тысяч жителей смогли выбрать профессию благодаря центру кадровых сервисов "Профессии будущего". Об этом ранее рассказал Сергей Собянин. По его словам, с момента открытия центра там побывали уже свыше 60 тысяч девятиклассников и более 40 тысяч взрослых.

Всего, как утверждает мэр, за 3,5 месяца в центре можно освоить одну из 75 профессий. Карьерные наставники помогут выбрать программу обучения и конкретные вакансии.