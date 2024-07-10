Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

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Безработица в стране сохраняется на рекордно низком уровне и достигает 2,6%. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с правительством РФ.

По его словам, число работающих россиян в прошлом году составляло 73,4 миллиона человек. Сейчас, как утверждает президент, это количество увеличилось до 74,1 миллиона. Также глава государства отметил, что в стране остаются открытыми свыше двух тысяч вакансий.

Сергей Собянин ранее пообещал снизить уровень безработицы в Москве к 2030 году с 1,7 до 1,2%. Также он заявил, что в городе продолжится масштабирование программы комплексной профориентации для школьников. Подростки смогут пройти профориентацию и сделать выбор будущей профессии. Такой подход, по его словам, повысит уровень трудоустройства горожан до 70% к 2030 году.

При этом, как сообщили в столичном кадровом центре "Профессии будущего", торговля, сектор услуг, транспорт, промышленность и IT-индустрия являются самыми востребованными сферами на рынке труда. Зарплаты представителей рабочих профессий в столице могут достигать 200 тысяч рублей.

