Собянин: уровень безработицы в Москве будет снижен до 1,2% к 2030 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уровень безработицы в Москве к 2030 году будет снижен с 1,7 до 1,2%. Об этом в блоге на своем сайте сообщил Сергей Собянин.

В этом году экосистема города как центра профессионального образования дополнится центром обучения "Профессии будущего" в Печатниках. В центре москвичам будут доступны более 100 коротких программ обучения, в числе которых направления промышленности, сферы услуг, транспорта, строительства и других.

Вместе с этим в городе продолжится масштабирование программы комплексной профориентации для школьников. Подростки смогут пройти профориентацию и сделать выбор будущей профессии.

"Такой комплексный подход позволит повысить уровень трудоустройства горожан с 63% в 2023 году до 70% к 2030 году и увеличить число людей, проходящих обучение, с 20 до 150 тысяч ежегодно", – отметил мэр.

В рамках стратегии развития системы соцзащиты Москвы до 2030 года планируют и дальше сотрудничать с НКО. За шесть лет столица благодаря программе "Москва – добрый город" наладила сотрудничество более чем с 500 подобными организациями. Победителями конкурса грантов за пять лет стали 548 социально ориентированных НКО, между которыми было распределено 2 миллиарда рублей.

По программам поддержки на конкурсной основе город предоставил столичным НКО более 50 помещений площадью около 13 тысяч квадратных метров. На маркетплейсе "Москва – добрый город" более 1,5 тысячи мастеров получили возможность реализовать свои изделия.

"Таковы основные положения стратегии развития социальной защиты до 2030 года. У нас есть все возможности для того, чтобы окружить заботой и помочь жить достойно каждой нуждающейся московской семье", – заключил Собянин.

С 6 по 7 июля НКО проведут ярмарку в рамках фестиваля "Город неравнодушных". Там можно будет приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие товары. Все средства от продажи пойдут на помощь подопечным организаций.

