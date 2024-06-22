Собянин: благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве 6 и 7 июля

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Саду имени Баумана 6 и 7 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



В программе предусмотрена ярмарка с участием городских НКО, где можно будет приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие товары. Все средства от продажи пойдут на помощь подопечным организаций.



Также в рамках мероприятия все желающие смогут взять питомца из приютов.

В развлекательной программе гостей ждут DJ-сеты, творческие мастер-классы, летний кинотеатр, стендап и благотворительный квест.



"Город неравнодушных" станет частью фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Всего планируется более 40 видов развлекательных, спортивных, образовательных и других активностей, уточнил мэр столицы.

Ранее Собянин рассказал, что волонтерское движение Москвы объединило более 1,27 миллиона человек. Добровольцы оказывают помощь медикам и спасателям, заботятся о пожилых и детях, а также оказывают поддержку приютам для животных и помогают организовывать спортивные мероприятия и городские фестивали. Он напомнил, что два года назад по просьбам жителей столицы был учрежден знак отличия "Волонтер Москвы". За этот период обладателями данной награды стали 60 москвичей.

