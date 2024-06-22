22 июня, 12:55Мэр Москвы
Собянин: благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве 6 и 7 июля
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Саду имени Баумана 6 и 7 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
В программе предусмотрена ярмарка с участием городских НКО, где можно будет приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие товары. Все средства от продажи пойдут на помощь подопечным организаций.
Также в рамках мероприятия все желающие смогут взять питомца из приютов.
В развлекательной программе гостей ждут DJ-сеты, творческие мастер-классы, летний кинотеатр, стендап и благотворительный квест.
"Город неравнодушных" станет частью фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Всего планируется более 40 видов развлекательных, спортивных, образовательных и других активностей, уточнил мэр столицы.
Ранее Собянин рассказал, что волонтерское движение Москвы объединило более 1,27 миллиона человек. Добровольцы оказывают помощь медикам и спасателям, заботятся о пожилых и детях, а также оказывают поддержку приютам для животных и помогают организовывать спортивные мероприятия и городские фестивали. Он напомнил, что два года назад по просьбам жителей столицы был учрежден знак отличия "Волонтер Москвы". За этот период обладателями данной награды стали 60 москвичей.
Более 12,4 тысячи человек стали волонтерами на выставке "Россия" на ВДНХ