Собянин: новый волонтерский центр "Доброе место" открылся на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый волонтерский центр "Доброе место" начал работать на северо-западе столицы. Как отметил Сергей Собянин, это уже седьмая подобная площадка.

"Здесь москвичи могут поучаствовать в полезных мастер-классах и лекциях, пройти волонтерское обучение перед городскими событиями, сдать вторсырье, поддержать социальные акции и познакомиться с единомышленниками", – говорится в его телеграм-канале.

Мэр уточнил, что волонтерский центр находится по адресу: Аэродромная улица, 6.

Градоначальник обратил внимание, что такие площадки уже стали местом притяжения. "Добрые места", по словам Собянина, посетили более 27 тысяч человек. Свыше 1,1 тысячи раз организации в Москве воспользовались сервисами центров, добавил он.

Кроме того, Собянин рассказал о планах открыть еще три такие площадки на северо-востоке столицы в этом году.

Ранее мэр сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы. По его словам, сегодня движение объединяет больше 16 тысяч школьников и студентов колледжей.

Он подчеркнул, что следующие поколения москвичей будут жить в более чистом и зеленом городе, который будут любить и беречь. Собянин отметил, что каждый год в столичных школах проходит порядка 500 крупных мероприятий, посвященных защите окружающей среды.

