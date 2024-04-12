Более 10 тыс семей присоединились к волонтерским проектам Москвы за 10 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

За последние 10 лет более 10 тысяч семей в Москве присоединились к различным волонтерским проектам, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, они помогали в подготовке и проведении благотворительных акций, спортивных, культурных и других событий, а также поддерживали приюты для животных.

По данным исследования ресурсного центра "Мосволонтер", почти треть жителей Москвы впервые присоединяются к добровольческим программам по приглашению родственников или друзей. Инициаторами выступают как взрослые, так и дети.

Ранее Сергунина рассказала, что за два года к волонтерскому центру "Доброе место" присоединились более 3,7 тысячи человек. В свою очередь, руководитель центра Юлия Сергеева отметила, что в настоящее время волонтеры работают над созданием интересных форматов "Добрых выходных". Сергеева добавила, что главной задачей "Доброго места" является забота об округе.