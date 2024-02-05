Москвичам рассказали, как принять участие в волонтерских проектах

Более 1,2 миллиона москвичей смогли помочь тем, кто в этом нуждается. Присоединиться к добрым делам совсем не сложно, и сделать это может практически любой – как школьники, так и москвичи старшего поколения. Рассказываем, как стать волонтером и какие проекты предлагает город.

Хочу помогать!

Ресурсный центр "Мосволонтер" был создан в 2014 году (кроме того, открыто шесть окружных). Организация развивает более чем 10 направлений добровольческой деятельности: социальное, экологическое, культурное, событийное, спортивное, патриотическое и другие.



Сергей Собянин мэр Москвы Волонтерское движение Москвы – это сплоченная команда добровольцев, для которых нет чужих бед и проблем и есть одно общее дело. И ничто не объединяет людей так, как стремление приносить пользу окружающим и обществу. Самые юные московские добровольцы учатся в наших школах, самые старшие еще 60 лет тому назад открывали первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве.

Те, кто хочет начать помогать, могут выбрать в ресурсном центре занятие себе по душе. Для этого необходимо:

создать личный кабинет на сайте "Мосволонтера";

авторизоваться и заполнить небольшую анкету;

выбрать понравившееся мероприятие и дату в разделе "События"

Там можно узнать степень загрузки волонтеров, требования к ним и необходимый возраст. Если условия подходят, то нужно направить свою анкету и дождаться подтверждения участия. Затем с активистом связывается координатор, который подскажет подробную информацию и место встречи.

Перед мероприятием волонтеры проходят инструктаж, знакомятся с командой и площадкой. При этом добровольцы сами выбирают свою загруженность. Участвовать в проектах можно в свободное от работы, учебы и семейных дел время. Для участия в большинстве мероприятий не нужны какие-либо специальные навыки.

Также в центре выдают личную книжку волонтера (ЛКВ), где фиксируют проведенные на мероприятиях часы и достижения в общественной жизни. Она помогает заявить о себе при регистрации на крупные проекты, а также получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. ЛКВ также может быть преимуществом при приеме на работу. Обладателями таких книжек уже стали более 75 тысяч москвичей.

Кроме того, в "Мосволонтере" проводят обучающие программы и тренинги для добровольцев. Например, в феврале для опытных волонтеров пройдет очный интенсив "Пять ключей", а для начинающих организуют курс "Включайся!".

Как помочь

Фото: Москва 24/ Никита Симонов

Столичные волонтеры участвуют в разных проектах: помогают в организации крупных событий, ухаживают за животными, природой и памятниками культуры.

Событийное волонтерство. Активисты могут помогать в организации крупных событий. Например, помощь нужна на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ. Сейчас там занято более 800 добровольцев ежедневно, причем не все они москвичи – активисты приехали из 129 городов России.

Помощники координируют гостей выставки, отвечают на вопросы, рассказывают, на каких мероприятиях стоит побывать, контролируют происходящее в павильонах.

Зооволонтерство. Любители животных могут помочь столичным приютам. Там регулярно требуются дополнительные руки, чтобы убрать территорию, помочь в хозяйственных вопросах. А главное – нужны активисты, которые будут выгуливать подопечных. Это важно в социализации животных, чтобы им было проще найти хозяина.

Также неравнодушные могут принести необходимые вещи: корм для кошек и собак, медикаменты, пеленки, игрушки.

Помощь семьям. Помогают волонтеры и семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Например, в Зеленограде 9 и 10 февраля пройдет ежемесячный проект по сбору продуктов и непродовольственных товаров: активисты будут помогать организаторам, рассказывать о проекте окружающим, а также собирать продукты в коробки для отправки на склад.

Помощь в сохранении памятников. Некоторые ведомства набирают активистов сами: к примеру, два года назад в департаменте культурного наследия появился свой добровольческий корпус, который сейчас насчитывает более 170 участников. Активисты работают на объектах истории и культуры – чистят памятники, мемориальные доски, помогают в ремонте и уборке в усадьбах, храмах, монастырях, участвуют в субботниках. Стать помощником может каждый – и школьники, и люди старшего поколения. Для этого нужно лишь подать заявку на портале dobro.ru или связаться с департаментом напрямую через социальные сети.

Однако работа на объектах истории и культуры – ответственная задача. Поэтому волонтеры проходят обязательный инструктаж, на месте их сопровождают сотрудники департамента и реставраторы.